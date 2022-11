Susana Tapia es presenta com a alcaldable del PSC a Moià en un acte a l'Auditori Sant Josep

serà la candidata dela l'alcaldia dea les eleccions municipals del maig de 2023 per segona vegada i ho fa "més il·lusionada i contenta que mai". Així ho ha explicat aquest divendres durant la seva presentació de candidatura a l'aquest divendres al vespre, on també ha detallat que "crec que podem fer un bon resultat". Ella va recuperar la representació del PSC al consistori en els anteriors comicis.Aquests quatre anys a l'oposició "el PSC ha estat molt generós i hem col·laborat perquè molts projectes tiressin endavant" ha explicat Tapia, que ha assegurat que "als socialistes". La candidata socialista està treballant en la confecció de la llista que "ja tinc molt avançada, tinc un bon equip per treballar en un bon projecte per Moià, i sobretot, pensant en el be comú".Tapia ha detallat "volem un Moià de progrés, una vila participativa, espais públics de qualitat, un municipi igualitari i compromès amb l'ecologia i l'emergència climàtica", aquestes són algunes de lesEl diputat del PSC al Congrés,, ha acompanyat a Susana Tapia en la seva presentació per donar-li suport i per fer un oferiment públic en el que calgui "des de Madrid treballem pels nostres territoris, per la nostra gent i aconseguim inversions i ajudes importants per als municipis". També ha detallat que "em consta que estàs fent un equip molt bo, vas recuperar la representació a l'Ajuntament que és molt important, i ara, el més important, és continuar sumant".L'acte de presentació ha comptat amb el primer secretari del PSC al Vallès Oriental i Moianès,que també ha volgut expressar a Susana Tapia el seu reconeixement per la feina feta i encoratjar-la "a seguir així, en aquesta línia, de sumar pel municipi i créixer en representació". El primer secretari del PSC al Moianès,, també ha lloat la feina feta per la candidata socialista "amb una bona oposició i sempre pensant en el bé del poble".Susana Tapia va néixer a Barcelona, però es va instal·lar a Moià ara fa més de 20 anys per motius laborals. Treballa en una empresa del sector tèxtil.