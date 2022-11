La Jornada d'Urgències en Pediatria d'Althaia celebra el 40è aniversari

Combinació de teoria i pràctica

Després d'un parèntesi de dos anys a causa de la pandèmia de la Covid-19, laha celebrat aquest dijous la 40a. Ha estat una edició especial per l'aniversari, pel fet de poder-se celebrar després de dos anys i per l'èxit de participació. En aquest sentit, hi han pres partd'arreu de Catalunya que s'han trobat per compartir coneixements, debatre i intercanviar experiències i reflexionar sobre diferents aspectes relacionats amb l'atenció pediàtrica urgent.Aquest objectiu s'ha mantingut durant aquestes quatre dècades tal com ha destacat en la inauguració el, un dels impulsors de la iniciativa, que ha assegurat que la Jornada d'Urgències en Pediatria és una trobada de referència per als professionals de pediatria del país. La, cap del Servei de Pediatria, ha assenyalat també la importància de comptar amb un fòrum professional d'aquestes característiques.El fet que la jornada s'hagi mantingut durant tots aquests anys és una mostra del lideratge que ha tingut l'deen l'àmbit de la, un lideratge que continua actualment ja que el servei compta amb una alta especialització pediàtrica amb professionals de l'àmbit de la pneumologia, nefrologia, endocrinologia, cardiologia i digestiu a més de la neuropediatria, entre d'altres.La jornada ha inclòs teoria i pràctica. En la part teòrica s'han celebrat dues taules, una anomenada Què cal fer davant de..., en què s'han proporcionat coneixements i consells útils per resoldre situacions que poden aparèixer a. En la segona, sobre, s'han plantejat diferents solucions davant una mateixa situació. Els aspectes legals dels informes mèdics i assistencials, la sedoanalgèsia, el codi ictus pediàtric, l'ús de corticoides inhalats en crisis agudes asmàtiques i el tractament farmacològic previ a una endoscòpia han estat alguns dels temes que s'han tractat. A banda, s'han debatut diferents casos clínics.La part pràctica, que ha estat molt ben valorada pels assistents, ha inclòs, sobre la ventilació no invasiva en nens, ecografia en urgències, els dispositius en els casos de pacients crònics complexos pediàtrics, la comunicació de males notícies, els nous dispositius per tractar la diabetis i la simulació d'un cas crític.