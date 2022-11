El barri de Valldaura de Manresa acollirà el segon Mercat de Segona Mà

Les, conjuntament amb el, organitzaran el segonel proper 19 de novembre al matí al carrer Francesc Moragas, a l'altura dels supermercats Aldi i Mercadona, i fins a la plaça del Mil·lenari.Aquesta edició estarà emmarcada en lade la, que celebrarà actes i activitats amb aquest objectiu.Les quatre associacions de veïns fan una crida a la participació. Les persones que estiguins'han d'apuntar fent arribar nom i cognoms, telèfon i si es necessitarà o no plaça d'aparcament al correu electrònic assveinsvalldaura@gmail.com , amb el concepte "Matinal residu zero", o bé trucant al 608 730 259, abans del 15 de novembre.La Matinal comptarà amb unque donarà vida al mercat, passejant amunt i avall, sempre en consonància amb l'objectiu principal de la matinal, que és donar valor a la filosofia pràctica de la reutilització, assegurant una segona vida útil a les coses per no generar tants residus.