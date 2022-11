Un CE Manresa sense vertigen visitarà diumenge l'històric José Rico Pérez

Elcontinua la seva vibrant aventura aenfrontant-se a equips històrics que han jugat en alguna ocasió a la Primera i Segona Divisió estatal i el cert és que, per ara, les coses estan anant força bé. Per això, els homes deviatjaran aquest cap de setmana a Alacant sense vertigen on el diumenge a les 6 de la tarda s'enfrontaran a l'a l'històricL'Hércules és, amb molta diferència, l'equip amb la història més lluïda no només del grup 3 de, sinó de tota la categoria. Ha jugat 20 temporades ai 43 aMalgrat aquest currículum, els alacantins arriben a la desena jornada per sota dels dela la classificació, amb els registres igualats, tres victòries, tres empats i tres derrotes. El CE Manresa, en canvi, presenta uns números de candidat a les places capdavanteres, amb cinc victòries, tres empats i només un partit perdut.