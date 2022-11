El Baxi Manresa viatja a Fuenlabrada amb urgències

Elviatja a(dissabte, 18.00h. Movistar Deportes 2) amb la imperiosa necessitat de guanyar. La derrota de fa una setmana contra el Río Breogan va deixar molt mal cos al Baxi Manresa. La preocupació s'ha instal·lat ali les llums d'alarma s'han encès. Una altra derrota deixaria els bagencs molt tocats i amb molt de temps per davant abans de tornar a jugar. La setmana vinent no hi haja que la competició s'atura pels compromisos internacionals de les seleccions.han estat seleccionats per als seus països d'origen.aprofitarà aquesta aturada per fer un tractament mèdic que li permeti solucionar els seus problemes físics.Valtonen no jugarà aquest cap de setmana amb el Baxi Manresa. L'aler finès ha hagut de viatjar a Finlàndia per un assumpte personal i no estarà disponible.continua sense entrenar però s'ha posat a disposició de l'equip i està disposat a forçar si bété dubtes sobre què fer. La recaiguda a Múrcia és un precedent important que el cos tècnic manresà té molt en compte.No és cap secret que el Baxi Manresa vol incorporar alguns jugadors. Martínez explica que "el mercat no està bé, ja que sinó ja hauríem fitxat. El, especialment, i la resta hi dediquem totes les hores del món i tota la feina, però no surt. Una cosa és el què volem i l'altra el què hi ha". L'ideal seria que els nous fitxatges estiguessin disponibles després de la finestra. A la manca de bons elements al mercat s'hi afegeixen els problemes físics que fan jugar molts jugadors fora de posició.Elés un altre dels equips de la zona baixa de la classificació. Els madrilenys van començar la temporada amb tres derrotes seguides. Després de reaccionar amb dos triomfs consecutius la setmana passada van tornar a perdre de forma clara, tot i que aquesta desfeta va ser contra el. Com a locals, acrediten un partit guanyat i dos de perduts. El Carplus Fuenlabrada és un dels equips que ja han canviat d'entrenador.ha ascendit a primer entrenador després de la destitució de. Una altra de les variacions del Carplus Fuenlabrada amb la temporada ja començada ha estat el retorn dedesprés d'un any a Burgos. Garcia acostuma a fer bons partits contra el Baxi Manresa. Com també ho acostuma a fer, un jugador que enguany a canviat els Pirineus per la perifèria de Madrid.valora de forma positiva el canvi a la banqueta madrilenya. "La sortida del Josep va ser un moment dur per a nosaltres. Ara, amb el José Luis hem canviat la dinàmica. Sempre ens diu que confiem en nosaltres, que som un bon equip", explica el jugador congolès. Okuou qualifica el partit "com una final ja que tenim només una victòria més que ells i juguem a casa". Precisament, el pivot del Carplus Fuenlabrada dona molt valor al factor pista i considera que la seva afició és un valor afegit. "No estic gens sorprès perquè abans ja havia jugat aquí com a visitant i els entrenadors sempre diuen que guanyar aquí és difícil per l'ambient que hi ha".Fernando Calatrava, Luis Miguel Castillo i Fabio Fernández Esteban arbitraran el partit.