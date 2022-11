Victor Küppers engresca Sant Joan de Vilatorrada en la cloenda del CioNext

per Pere Fontanals , Sant Joan de Vilatorrada, Catalunya |

Mig miler de persones han seguit amb interès aquest divendres ala conferència Tu mejor versión, de l'expert internacional en motivació, actitud, psicologia positiva o creixement personal, que tancava la segona edició de les Jornades d'Ocupació. La Sala de Cultura des'ha engrescat amb l'estil i les fórmules que el ponent ha traslladat als assistents.Les Jornades CioNext van començar dimarts amb la conferència sobre l'i quins beneficis reporta a l'empresa, a càrrec de, professor d'ESADE i de la Cambra de Comerç de Barcelona, a més de ser assessor i consultor de recursos humans per a pimes.El ponent va estar acompanyat en la presentació institucional de les jornades per l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada,, i per la regidora de Promoció Econòmica,Les jornades es van completar dimecres amb l'inici de la formació El mètode Maria Kondo, a càrrec, llicenciada en Psicologia i Ciències del Treball i. Aquesta formació té una durada de quatre dies.