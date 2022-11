Sant Fruitós congela els tributs municipals i introdueix facilitats per a la gestió de la ciutadania

Elextraordinari de l', celebrat aquest dijous 3 de novembre, ha aprovat les novesper a l'any 2023.L'Ajuntament considera que en un context de "on les famílies i les empreses estan veient clarament afectada la seva economia" i amb les modificacions d'algunes normatives com la de residus, el consistori ha treballat per tal d'aprovar unes ordenances fiscals continuistes que segueixen tres línies bàsiques: la congelació de les taxes municipals, les modificacions de caràcter tècnic per adaptar-se a la legislació vigent, i les modificacions per facilitar i simplificar la gestió de cara a la ciutadania.Pel que fa a l'(IBI), aquest tribut es congela i inclou una modificació de la bonificació dels béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric, limitant-la a 780 euros, depenent de la potència instal·lada. Aquesta modificació manté el màxim de la bonificació del 50% per als habitatges que implementin aquest nou sistema, però escalant-la en funció de la potència que ofereixin aquests dispositius.Amb relació a laper la ciutadania, una de les principals modificacions suposarà que per tramitar l'ja no serà necessari aportar la documentació acreditativa que un vehicle és de 0 emissions, ja que es disposa d'un registre amb aquesta documentació. En la mateixa línia, en laes canvia la gestió per tal de millorar els tràmits burocràtics i la gestió de la taxa. L'ordenança també incorpora com a data màxima el 30 de juny per a lliurar la documentació necessària per a optar al dret a les reduccions que es contemplen.Pel que fa a la, s'ha introduït una nova tarifa que inclou les tasques de pintura i senyalització per a les zones de càrrega i descàrrega, amb un import escalat en funció dels metres que se sol·licitin i, per altra banda, també es recupera el tribut pels guals en carrers de polígons comercials o industrials. En aquesta mateixa línia, les ordenances per l'exercici 2023 també inclouen una exempció d'aquesta taxa pels immobles que es trobin dins l'àmbit d'actuació de la segona fase de les obres del carrer Padró.Pel que fa a la, s'han adaptat els imports en consonància als de la