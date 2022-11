Imagina't portarà diumenge al Kursaal «Camí a l'escola» de la Cia Campi qui pugui

La programació per a públic familiar d'tornarà diumenge, 6 de novembre a les 6 de la tarda, a la sala gran delamb Camí a l'escola de la, un muntatge, recomanat a partir de 5 anys, que narra les dificultats de tres germanes per arribar a l'escola.: tenir el futur a les seves mans. L'extraordinària història de tres germanes que s'enfronten a obstacles i perills diàriament per arribar a l'escola. Un espectacle suggerent, visual i sense text que s'inspira en la història real d'infants d'arreu del món. Infants autònoms i capaços, amb ganes d'aprendre i canviar el seu món.L'espectacle Camí a l'escola ha estat premiat com aals, com aamb eli nominat com aalsLesper veure Camí a l'escola, tenen un preu de 10 euros (8 euros amb Carnet Imagina't i menors de 12 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet El proper espectacle de la programació d'Imagina't serà el dissabte 19 de novembre a les 17:30 h al Teatre Conservatori amb l'espectacle Safari de la