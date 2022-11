El Covisa Manresa visitarà el líder, Cerdanyola FC, amb la baixa del porter Arriero

Elvisitarà dissabte (18.15h) la pista del líder de la competició, el, en la vuitena jornada de lliga. Ho farà amb la baixa del porterque encara pateix un lleuger trencament. La resta de jugadors estan en condicions, tot i quees dubte per unes molèsties. Per si de cas, la convocatòria inclou algun juvenil.El Cerdanyola es qui lidera el grup amb 16 punts, quatre més que els manresans que es troben en la sisena plaça amb 12. Eldels dos equips es similar, els del Vallès han aconseguit 29 gols i els bagencs 28.El conjunt delno coneix la derrota a casa seva. Ha guanyat al Irefrank Elche (7-2), Calvià (6-2) i Industrias (3-2). A fora sí que ho ha fet, a la pista del Picassent. En la resta de partits a fora va guanyar a Mataró en la primera jornada, i com a nota destacada les victòries a la pista del Natació Sabadell i del Canet, en ambdós casos aconseguint el gol de la victòria en els últims segons de joc. Per tant, de 7 partits en joc compta amb una derrota i sis partits guanyats, en molts casos per la mínima.