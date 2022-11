Educació integrarà la Joviat de la Muralla de Manresa a la xarxa pública el proper curs

Més integracions

L'Escola Joviat

Elha anunciat la integració a la xarxa pública del centre de l'de la Muralla de Sant Francesc dede cara al curs 2023-24. Concretament, el centre, fins ara concertat i situat alde la capital bagenca, passarà a públic en les etapes de segon cicle d'. Així ho ha anunciat el conselleren un acte aquest matí, en què ha destacat que la decisió "ajuda a avançar cap al sistema educatiu pel què treballem, amb més places públiques, menys nens i nenes per aula i més docents que mai en la història".Amb aquesta integració, duta a terme a petició de la titularitat, es busca abordar els reptes d'escolarització de la ciutat. S'incrementarà l'oferta educativa ambpúbliques en el que serà el primer centre públic al Centre Històric de Manresa: "Seguirà sent una escola de barri i una escola de vida, i un referent educatiu i formatiu", ha afirmat el titular d'Educació.El centre continuarà la seva activitat educativa sense cap afectació per a l'alumnat. Eldel Departament d'Educació i es nomenarà un nou director que sigui funcionari del Departament, tal i com estableix la normativa sobre la funció directiva en l'àmbit docent. S'està treballant conjuntament per concretar tots aquests aspectes.A més, ha assegurat a l'alcalde de Manresa,, que aquesta no és l'única actuació que es farà al municipi. El titular del Departament ha explicat que es treballa "de forma molt intensa des de fa mesos" amb l'Ajuntament en la reordenació dels equipaments educatius de la ciutat. A més de la integració de la Joviat, ha assenyalat com a prioritat la, pel que fa a escoles, instituts i, especialment, laLa de l'Escola Joviat és la dotzena integració de centres a la xarxa pública des de la publicació del Decret Llei 10/2019, que regula aquesta qüestió. El conseller ha avançat que és la primera que s'anuncia per al proper curs però "", ja que s'està en converses molt avançades amb altres centres.Gonzàlez-Cambray ha recordat que les condicions per a integrar centres a la xarxa pública són que la petició arribi de la titularitat, que la decisió sigui sostenible en el temps, doni resposta a necessitats d'escolarització i que l'edifici reuneixi les condicions per a una. "Forma part d'una aposta del Departament per donar continuïtat als projectes educatius de centres que fan una funció social", ha indicat.L'Escola Joviat ha estat des dels seus inicis una institució d'fundada a Manresa l'any 1960 per. El setembre de 2012 es reestructura i passa a anomenar-se. El president i actual director general del centre és, fill del fundador.L'Escola Joviat ofereix, a més, estudis de(inclosos els unificats dins de l'Escola d'hoteleria del centre), ensenyaments esportius i titulacions pròpies, que seguiran sota règim privat.