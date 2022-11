El bon temps acompanya una Fira de la Torrada de Sant Salvador de Guardiola molt reeixida

Un bon nombre de visitants han gaudit de la nova edició de lacelebrada el passat 1 de novembre, dia de, a. L'edició d'enguany ha disposat de més de trenta artesans i productors, entre els quals han participat diferents entitats del municipi, establiments comercials i paradistes d'arreu del territori.En concret, l'edició d'enguany ha tingut diferents activitats pensades per a tots els públics. Per una banda, hi havien les diferentsentre els quals hi havia la cistellera que durant el matí realitzava diferents peces amb vímet; seguit de la petita mostra dede Catalunya a la parada de l'encunyador, on es podia fer la pròpia moneda amb la imatge de la Fira de la Torrada. Finalment, hi havia els ferrers, que van dur a terme una demostració de forja fent una reixa al foc viu.Seguint les activitats, durant el matí, la companyiava representar la seva peculiar història dels Tres Porquets i el vell Llop que va animar el públic que passejava entre parades. Cap al migdia, va ser torn dels cantadors de, que van fer una passada amb els seus cants improvisats versant sobre els productes de cada parada.Enguany com a novetat hi va haver unaque va exhaurir tots els tiquets, i en acabar es va celebrar una sobretaula amb el grup Corrandes són Corrandes, on el veí de Guardiola,va fer una breu col·laboració dels seus romanços acompanyat del seu acordió.Al vespre, va ser torn d'una nova edició del. Aquest festival emmarcat dins la, va presentar tres microespectacles d'uns vint minuts de durada. Les obres presentades van ser Desaparellats de la companyia; Ets la llet de la companyia, i La imatge de la companyia. En total una quarantena de persones van gaudir de les seves representacions, que es van fer a la Sala, a l'Ajuntament Vell i al parc infantil del Carrer Josep Pesarrodona.