Obert a la participació el Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària 2022 - 2025 de Manresa

L'ha iniciat el procés per elaborar el2022-2025, que estableix els objectius estratègics i les accions a desenvolupar durant els propers anys en aquest àmbit, tot buscant la tra nsversalitat de diferents àrees del consistori.Actualment, el pla està enper tal de recollir les opinions i contribucions de diferents agents locals, el propi teixit d'economia social i solidària i de la ciutadania, amb la intenció que el pla resultant tingui el màxim consens i utilitat possibles.D'aquesta manera, dilluns vinent, 7 de novembre, a les 5 de la tarda, a la, es farà unadirigida a la ciutadania i al teixit d'entitats d'economia social i solidària, on es presentarà el document i es recolliran valoracions i propostes per part del públic. Les persones que vulguin participar a l'acte poden confirmar la seva assistència a través d' aquest enllaç El pla també es pot consultar des d'aquesta setmana a la plataforma Decidim Manresa . Durant la setmana vinent, del 7 al 14 de novembre, el portal estarà obert a tothom perquè hi pugui formular propostes.La intenció del Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària de Manresa 2022-2025 és que sigui unen els següents anys, i que vinculi i busqui la transversalitat de diferents àrees de l'Ajuntament.L'(ESS) són totes aquelles iniciatives (principalment cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció...) que donen més importància a satisfer les necessitats humanes que a l'obtenció de beneficis, que s'organitzen democràticament i que promouen valors de solidaritat, cooperació, transformació social, responsabilitat respecte la societat i el medi ambient, entre d'altres. Per la seva naturalesa, les iniciatives de l'ESS son una gran eina per alde la ciutat, tot creant llocs de treball dignes, generant activitats sostenibles, activant la vida cultural i social i generant comunitat i ciutadania activa.El Pla d'Impuls de l'ESS Manresa 2022-2025 estableix elssegüents, els quals es divideixen en un total de 25 accions a desenvolupar: impregnar d'ESS el funcionament intern de l'ajuntament; promocionar i sensibilitzar en ESS; impulsar el creixement i l'enfortiment de l'ESS; fomentar el consum responsable, i acostar l'ESS al món educatiu. El document parteix de la feina feta al llarg dels últims anys, tot comptant amb les contribucions del personal tècnic i polític de l'Ajuntament, del teixit i d'altres actors clau de l'ESS.