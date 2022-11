Manresa acollirà una jornada sobre literatura i camps nazis

acollirà el divendres 11 de novembre a la tarda una trobada d'especialistes sobre la personalitat i l'obra dels principals representants de la literatura concentracionària als camps nazis:i el manresàEl dia abans, el dijous dia 10, tindrà lloc una primera jornada a. Les jornades, que porten per títol Literatura i camps de concentració nazis: Joaquim Amat-Piniella, Primo Levi i Jorge Semprún en perspectiva comparada, són organitzades pelde la Generalitat de Catalunya i compten amb la col·laboració de l'La jornada manresana començarà a les 4 de la tarda amb unaper alguns indrets significatius relacionats amb la vida d'Amat-Piniella. El punt de trobada serà l'escultura d'Amat-Piniella (Passeig de Pere III, núm. 27).La sessió d'anàlisi i debat començarà a l'(plaça d'Espanya 2) a les 5 de la tarda. Hi haurà una primera part, centrada en K.L. Reich i Joaquim Amat-Piniella, on intervindran. Tot seguint se celebrarà una taula rodona sobre Pedagogia i literatura concentracionària, amb la participació de tots els ponents i el manresà. Moderarà la taula. S'hi debatrà el vessant pedagògic de la literatura concentracionària a partir de les obres de Levi, Semprún i Joaquim Amat-Piniella. La sessió serà també un espai per compartir experiències didàctiques que s'apliquen a centres de secundària i batxillerat.La jornada del dijous dia 10 tindrà lloc al matí a l', amb la participació dei Sara Brenneis. Mitjançant les seves aportacions es donaran les claus interpretatives fonamentals de Primo Levi, Jorge Semprún i Joaquim Amat-Piniella, posats junts per primer cop en aquestes sessions.Es pot trobar el programa complet i el formulari d'inscripció a les jornades en aquest enllaç