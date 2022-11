El Museu de la Rectoria de Sant Fruitós reobrirà portes el primer diumenge de cada mes

Eldeobrirà portes el primer diumenge de cada mes, de forma regular, per tal que tothom qui ho desitgi pugui visitar aquest equipament cultural del municipi.Aquest espai va tancar portes al públic quan es va inaugurar el, i només s'ha obert de forma puntual en el marc d'algunes festivitats.A partir d'aquest diumenge 6 de novembre, i de forma regular el primer diumenge de cada mes, elobrirà les portes de l'equipament de les 11 del matí a la 1 del migdia.Es tracta d'unon es recullen objectes de la vida quotidiana del segle passat. L'espai està disposat com si fos una casa antiga on s'hi poden veure peces com una cuina de carbó, màquines de cosir, vestuari de l'època, eines de camp, entre d'altres.