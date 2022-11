Professionals de Primària de l'ICS Catalunya Central fan una formació sobre l'aturada cardiorespiratòria

Els professionals de medicina i d'infermeria de l'(ICS) a la Catalunya Central participen habitualment en un programa de formació avançada per millorar l'actuació davant d'un pacient amb una. Des de fa cinc anys, els professionals reben formació periòdicament, la qual inclou l'del pacient mentre s'espera l'arribada dels dispositius mòbils medicalitzats. El programa ha permès formar, entre els anys 2017 i 2022, un total de 330 professionals d'Atenció Primària i es preveu que a finals de 2023 es completi la formació de la resta del personal sanitari.Ara, aquest programa s'ampliarà i millorarà a través de la formació en reacreditació, pionera a Catalunya, que permetràque ja han realitzat la formació prèvia. Per fer l'actualització de coneixements s'utilitzen vídeos amb diferents, es valoren les actuacions fetes i les més efectives, amb l'objectiu de consolidar els coneixements endavant d'una aturada cardiorespiratòria.Actualment no hi ha disponible capa Catalunya que permeti als professionals del sector sanitari fer aquesta actualització de coneixements en actuació avançada. És per aquest motiu que els professionals de l'Institut Català de la Salut seran els primers a rebre aquesta formació i a valorar-ne l'impacte en els centres de salut.