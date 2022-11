​L'artista manresà Jordi Soldevila exposa a l'Ajuntament Vell de Sant Francesc de Formentera

Naufragis

Refugis

L'artista manresàpresenta un recull dels seus projectes artístics Naufragis i Refugis a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Sant Francesc de. Les, treballades amb vernís i acrílic sobre paper, es podran veure del 8 al 19 de novembre.Soldevila, llicenciat eni dissenyador de professió, presenta un recull de dos dels seus projectes artístics, Naufragis i Refugis, en aquesta exposició a Formentera.Aquests darrers anys ens hem acostumat a veure com moltes persones, perden la seva vida i els seus somnis entre el mar i la sorra de les nostres costes. Tanmateix, passejar un matí d'hivern per les costes de casa nostra després d'un dia de tempesta, també és un regal i un estímul per a la imaginació:que acull sense recança tots els fragiums possibles, sempre anònims, senzills i diferents, els autèntics protagonistes de les composicions pictòriques de Naufragis. Una metàfora silenciosa de la nostra incapacitat per arribar a la utopia, és a dir, a la felicitat.Els refugis són la contraposició a l'aspecte més devastador dels naufragis. Aquesta sèrie està inspirada en lesde la costa de Formentera, estructures que, paradoxalment, estan construïts amb fragments de fusta i altres materials de reciclatge que aquí, tot i ser també anònims i simples, tenen la voluntat d'emparar i acollir.