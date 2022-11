El monjo de Montserrat Jordi-Agustí Piqué estrenarà la Messa «Locus Iste» a Roma

per Redacció,

El proper dimecres 9 de novembre, a la tarda, amb motiu de la Solemnitat de la Dedicació de la, a, tindrà lloc la primera execució de laLocus Iste, composta pel, monjo dei actualment preside (degà) delde Roma. Aquesta obra li ha estat encarregada pel cardenal Vicari de Roma,, per a aquesta festa.Aquest dia, a 3/4 de 6 de la tarda, es podrà escoltar l'obra durant la celebració eucarística que presidirà el cardenal Angelo de Donatis,per a la Diòcesi de Roma. L'executarà el, acompanyat de l'organista titular de lade Roma,, tots ells dirigits per, antic escolà de Montserrat. Prèviament, a 1/4 de 6 de la tarda, cantaran l'obra per a vuit veus Ad Completorium, de(1618-1680). L'acte compta amb la col·laboració de la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Itàlia.El Cor Cererolsper Andrea Martí Llaó, Marta Esteban Ferrera, Daniel Folqué Giménez, Mercè Bruguera Abelló, David Hernández Anfruns, Ferran Albrich Solà, Joan Climent Roca i Josep Benet, sota la direcció de Marc Díaz i Callao.