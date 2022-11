Aquest novembre s'estrena el primer cicle FPempresa Bages

per Redacció,

Onze activitats als centres educatius

Elestrena aquest mes de novembre el primer cicleamb la voluntat de difondre l'oferta deal territori i consolidar els lligams entre els centres educatius i les empreses. Les activitats se celebraran del 14 al 30 de novembre i el tret de sortida serà una jornada inaugural a l'en què es presentarà públicament l'estudi Les necessitats formatives de la cadena de valor de l'automoció al Bages en la transició cap a la mobilitat sostenible i la Guia dels perfils professionals dels Cicles Formatius del Bages. En el marc d'aquesta jornada a l'institut Lacetània s'oferirà una taula rodona amb projectes de col·laboració entre instituts i empreses vinculats al sector de l'automoció.La consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages,, ha explicat que "l'objectiu del cicle és doble. Volem fomentar els projectes de col·laboració i aprofundir en els vincles entre centres d'FP i empreses del territori. En paral·lel, ens ajudarà a fer difusió de l'àmplia oferta de formació professional existent al Bages entre el teixit productiu i la població en general". Fabregat ha afegit que "serà una bona oportunitat per valorar els estudis d'FP en un entorn canviant en què cada vegada es requereixen més professionals amb aquests perfils formatius".En el marc del cicle es programaran un total d'amb la col·laboració i participació dels centres de formació professional de la comarca en què hi haurà, entre d'altres, taules rodones, demostracions d'oficis o presentacions de projectes de col·laboració entre els centres i les empreses. En aquestes activitats se situaran les necessitats i oportunitats d'una desena de sectors productius i participaran més d'una vintena d'empreses i institucions de la comarca.Els centres participants són Institut Lacetània (Manresa),(Sallent),(Artés),(Sant Vicenç de Castellet),(Manresa),(Sant Vicenç de Castellet),(Manresa).Lacompleta del cicle es pot consultar a través d' aquest enllaç i les inscripcions per a les activitats ja estan obertes a través d' aquest altre enllaç