El model de Pontevedra en la pacificació de carrers arriba a Manresa

no només serà present a la ciutat per la primera eliminatòria de la Copa de futbol que disputarà contra el CE Manresa que es disputarà al Congost el diumenge 13 de novembre al migdia. Tres dies abans, el dia 10,organitzarà a les 7 de la tarda a launa xerrada al voltant de laamb l'exemple de la ciutat gallega.La xerrada, sota el títol Carrers per a les persones, comptarà amb la participació d', regidora de promoció i portaveu de l'i de, geògraf especialista en mobilitat sostenible.Des de la candidatura municipalista creuen que és hora dede mobilitat actuals, apostant peri facilitant que les persones tinguin més espais habilitats perde la ciutat.També consideren que en el moment actual de redacció del nou, és important implicar la ciutadania en el procés i per aquest motiu presenten aquesta xerrada oberta. Així, Màrius Navazo parlarà dei de com es pot encarar afrontar-la des del món local, i Anabel Gulías traslladarà l'experiència de Pontevedra amb l'aposta dede la ciutat per conèixer de primera mà com és fer un procés d'aquestes característiques, i les problemàtiques que poden donar-se.