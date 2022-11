Dissabte es plantaran un centenar d'arbres a la zona del Raval de Sant Fruitós

per Redacció,

Aquest dissabte a partir de 2/4 de 10 del matí se celebrarà una matinal mediambiental aon es plantaran un centenar d'arbres a laamb l'ajuda de totes les persones que vulguin participar-hi.La proposta, organitzada peramb motiu dels actes de celebració del seu 20è aniversari, es realitzarà a la zona que va des del Raval fins al camí de Viladordis.L'objectiu d'aquesta actuació és la creació d'unaper afavorir l'augment de la biodiversitati alhora també es vol aconseguir reduir els efectes de l'erosió, provocada principalment pel vent i la pluja. Alhora també es vol fomentar la sensibilització ambiental de la ciutadania.Els promotors de la iniciativa han escollit aquest espai ja que es tracta d'unaque podran gaudir-la molts usuaris un cop estigui plantada.El centenar d'exemplars que s'introduiran seran principalment, espècies autòctones que respecten l'ecosistema de la zona i que tenen les característiques per arrelar amb les condicions de sòl i climatologia del municipi.La matinal, oberta a tots els públics, comptarà amb unper als participants. Per prendre-hi part cal inscriure's prèviament a aquest enllaç La plantada d'arbres organitzada per Finques Passeig compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l'