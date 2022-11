Tot a punt per a la Berga - Santpedor del proper 13 de novembre

ElSantpedor ja té a punt la 37ª edició de la clàssica aventura natural, una de les marxes de renom a Catalunya. Es farà en dos recorreguts paral·lels, 53 km per a caminants i corredors i 59 km per a ciclistes. Serà el proper 13 de novembre.Establiments esportius deli elja ofereixen les inscripcions per tal de gaudir amb família o amics d’aquesta jornada esportiva, una diada decorada per les escoles de Santpedor i Castellnou que personalitzen cada senyal per marcar la ruta.L'organització manté el, unaamb una mínima preparació física... tot plegat perquè els participants se sentin el màxim de còmodes des de la sortida a Berga fins a l’arribada a la plaça Gran de Santpedor.