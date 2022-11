L'autora de l'exposició «Respirar en el plec» del Casino oferirà una intervenció artística dissabte

L'artista, autora de l'exposició Respirar en el plec, que aquests dies es pot visitar al, hi oferirà una performance aquest dissabte a la tarda, a partir de les 6. Mariscal activarà els diferents elements de l'exposició en un espectacle q ue comptarà amb la col·laboració de la ballarinai que representarà l'equilibri entre el cos i el món vegetal.L'exposició, Respirar en el plec, es pot visitar fins al 13 de novembre i forma part del projecte Natura viva: musa i mimesi, impulsat per la. Es tracta d'una de les deu exposicions de nova creació que durant aquestes setmanes es poden veure de forma simultània en deu ciutats catalanes, en el marc d'aquest projecte. Com a denominador comú, les deu instal·lacionscom a font d'inspiració i espai de diàleg.A Respirar en el plec, Julia Mariscal combina, tot jugant amb la importància dels materials utilitzats com a símbols, com l'aigua, la llet, les cendres i un tronc cremat. Mariscal aposta peld'aquests elements i els transforma en escena. L'exposició, organitzada peri l'Ajuntament de Manresa, es podrà visitar fins al 13 de novembre, de dimarts a diumenge, de 17.30h a 20.30h.L'obra de Julia Mariscal (Barcelona, 1981) comprèn la performance, el collage, el vídeo, la instal·lació i l'escultura. Treballa amb materials tan diversos com el paper, el vidre, la ceràmica, el so, el teixit, els líquids o les matèries orgàniques. Aquesta experimentació material esta basada en la, tot creant un lèxic de simbolismes.