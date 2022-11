Els Pets tornaran dissabte al Kursaal per presentar «1963», el seu darrer treball

La gira de presentació del darrer treball d', 1963, arribarà aquest dissabte, 5 de novembre a les 8 del vespre, al, un concert amb cançons noves i lletres optimistes per al qual ja s'han exhaurit gairebé totes les entrades.La banda de Constantí torna amb un cop de puny sobre a la taula. Es tracta de 1963, (l'any que van néixer els seus membres), un. Un nou treball ple de melodies enganxoses, que aposta clarament per un pop de guitarres esmolat i rotund, una col·lecció de cançons emmirallades en els clàssics de power pop britànic però al mateix temps amb una voluntat moderna i contemporània.A 1963, Els Pets, amb la producció austera i sense colorants de, fan una clara aposta sonora per l'optimisme adult, cançons curtes i directes sense cap mena de farciment, peces de poc més de dos minuts amb un punt extra de vitalitat per vestir unes lletres que sovint recuperen el toc irònic i descregut dels seus inicis, sense oblidar aquest detallisme quotidià ple de sensibilitat que els caracteritza.Queden molt poquesper veure Els Pets. Les entrades tenen un preu de 32 euros (30 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner, escoles de música i menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet