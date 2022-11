Thierno Boubacar empeny Espanya fins a la sisena posició del Mundial de gimnàstica artística

La selecció espanyola masculina ha finalitzat la seva participació en elen sisena posició, igualant el seu millor resultat en un Mundial, amb el gimnasta de l'que va protagonitzar una molt bona actuació als aparells on va participar.El gimnasta del club manresà va aconseguir la millor puntuació dels gimnastes de la selecció en, empatat amb, en la dotzena posició absoluta, i en, la seva especialitat, on, a més, va obtenir la cinquena millor posició absoluta entre tots els gimnastes del campionat.La classificació final ha estat encapçalada per la Xina, seguida de Japó i el Regne Unit. La posició de finalista garantirà a la selecció espanyola la seva presència al, que es disputarà el 2023, i que serà classificatori per als