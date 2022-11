Súria aprova el reglament per a la gestió del parc social d'habitatges

L'compta per primer cop amb un parc social d'habitatges que inclouadquirits al llarg de l'actual mandat. Aquest parc social d'habitatges serà gestionat d'acord amb un nouque va ser aprovat inicialment per unanimitat en la darrera sessió ordinària del ple municipal, celebrada el passat 27 d'octubre.El nou parc social d'habitatges de Súria atendrà situacions d'o necessitats de. Actualment, aquest parc social està format pelsde propietat municipal que han estat adquirits durant l'actual mandat. La xifra augmentarà en el futur amb noves adquisicions.Segons el nou reglament, l'ajut a les persones i unitats de convivència enés una "actuació municipal prioritària i rellevant", especialment en casos de risc d'exclusió residencial.També s'hi esmenta que elés un requisit "imprescindible" per a l'exercici d'altres drets bàsics, com el dret a l'educació o el dret a la salut. Per aquest motiu, constitueix "un instrument de primer ordre per a la política pública local".En el nou reglament s'hi estableixen els requisits per accedir alsdestinats a atendre situacions d'exclusió social, urgència social o risc de pèrdua de l'habitatge habitual. Pel que fa als habitatges destinats a lloguer socials, seran adreçats als següents col·lectius:- Joves menors de 35 anys amb dificultats per emancipar-se.- Persones grans majors de 65 anys.- Persones amb alguna minusvalidesa acreditada.- Persones amb rendes compreses entre el 2 i el 4,5% de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).El reglament determina la, que varia en funció de les diferents tipologies de persones usuàries.L'adjudicació dels habitatges serà avaluada per una, d'acord amb les condicions establertes en el nou reglament i en funció de la disponibilitat d'habitatges adequats a les necessitats. També s'hi preveu unquan hi hagi situacions de necessitat que ho requereixin.La Comissió de Valoració i Seguiment estarà presidida per l'alcalde o l'alcaldessa, o la persona en qui delegui. La composició d'aquest organisme es completarà amb el regidor o regidora de Benestar Social o la persona en qui delegui, així com d'altres responsables tècnics municipals.