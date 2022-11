El PSC Manresa visita els barris per apropar-se als seus veïns

Elha iniciat una campanya informativa als barris de la ciutat per donar a conèixer les seves propostes i recollir les inquietuds i preocupacions dels seus veïns. Així, en les darreres setmanes han estat als barris deamb carpes informatives a peu de carrer per copsar les impressions dels seus veïns. La gent "mostra inquietuds creixents per la situació de manca d'endreça d'espais públics, en especial mobiliari urbà, neteja, i voreres, i també de la deixadesa en punts concrets dels seus barris", ha explicat el portaveu del grup municipal i alcaldable socialistaPer això, "de l'Ajuntament esperen que doni unaal manteniment de la via pública, i que se'ls escolti quan es duen a terme obres de millora i condicionament del seu entorn més proper i diari". La seva principal preocupació, però, "és el poder fer front a l'i que els seus familiars disposin de treball, en especial per als més joves", explica Valentí. També s'han queixat de l'"", ha apuntat.L'objectiu d'aquestes trobades directes amb gent del barri, segons apunta l'alcaldable socialista "és el d'aconseguir poder preparar i dissenyar lesa cada barri en particular, -fora dels despatxos de l'Ajuntament-, i treballar-les i contrastar-les a peu del seu barri, de carrer, per fer plegats una millor Manresa".El PSC continuarà fent aquestes trobades al carrer els propers matins de dissabte fins arribar als tretze barris de la ciutat. Tot això, es complementa amb les reunions que van mantenint amb les associacions veïnals de cada barri, que van endegar amb una primera trobada fa uns mesos amb la, i amb trobades diverses amb la resta d'entitats i col·lectius que representen la ciutat en tota la seva diversitat.A més, el PSC continuarà desenvolupant el cicle de xerrades obertesde les que ja han dut a terme amb els que van ser alcaldes de Manresa, Jordi Valls, i Barcelona, Jordi Hereu, i l'actual alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.