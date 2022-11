L'Oficina Jove del Bages es promociona als instituts i a les universitats de Manresa

L'Ofi Jove al Pati es trasllada cada setmana a deu instituts de la ciutat

Salut emocional i treball, entre els temes de l'Ofi Jove al Campus

L'ha reprès aquest curs les visites als instituts i universitats de Manresa, a través de la seva, amb l'objectiu d'apropar al jovent de la ciutat tota la informació d'interès juvenil. Tant l'(als instituts) com l'(a les universitats) són projectes impulsats per l', gestionats a través delAquests punts descentralitzats d'es desenvolupen als patis, als vestíbuls dels centres d'ensenyament secundari i a les dues universitats,. El principal objectiu és facilitar i apropar informació d'interès juvenil a les persones joves, així com realitzar activitats de reflexió cap a diversos temes de temàtica juvenil.Avui l'Ofi Jove al Campus, que s'ha instal·lat a la UPC Manresa, ha rebut la visita de la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans,, i del regidor d'Ensenyament i Universitats,La intervenció de l'Ofi Jove al Pati, destinat al jovent dels, es realitza cada setmana a deu centres de secundària de Manresa durant l'hora del pati. L'alumnat, en aquest punt, hi pot trobar:- Informació d'interès juvenil, que es trasllada a través delsa les classes d'ESO. La figura Boomerang és un alumne o una alumna de cada classe que fa d'intermediari entre l'Ofi Jove al Pati i la totalitat d'alumnes de la classe.- Punt de consulta d'àmbits relacionats amb salut, activitats de lleure i inquietuds dels joves dels centres.- Dinàmiques de reflexió i participació en diferents formats: una de les activitats són les anomenades, en què es fan activitats breus sobre temàtiques diverses com violències masclistes, salut emocional, la crisi climàtica o el consum d'alcohol, entre d'altres.: iniciada l'any passat, on es generen espais de participació i proposta. L'any passat es van recollir, per exemple, propostes d'activitats d'Estiu Jove.Com a novetat d'enguany, s'estrena el, en què es reflexionarà cada mes al voltant de la sexualitat, tot tractant aspectes com el consentiment, la relació entre xarxes i sexualitat o la diversitat de desitjos.Puntualment, es comptarà amb la presència de professionals especialistes per donar suport a les dinamitzadores habituals del projecte. També hi col·laborarà, en alguns casos, l'alumnat delde l'Elsque participen setmanalment en aquest projecte són l'INS Manresa Sis (dilluns a les 10.20h), Escola la Salle (dilluns a les 10.45h), INS Pius Font i Quer (dimarts a les 10h), Escola FEDAC (dimarts a les 11h), Escola Joviat (dimecres a les 9.45h), INS Peguera (dimecres a les 10.30h), INS Guillem Catà (dijous a les 10h), INS Lacetània (dijous a les 11h i a les 12.20h), INS Cal Gravat (divendres a les 9.50h) i Oms i de Prat (divendres a les 12.20h).Pel que fa a l'Ofi Jove Campus, està destinada al jovent de lesde Manresa EPSEM-UPC i UManresa-FUB. Al llarg del curs, es faran diferents intervencions orientades a informar a l'alumnat amb temes del seu interès. Aquest any les intervencions tractaran les temàtiques de treball, salut emocional, feminisme, LGTBI+, participació juvenil i mobilitat internacional. Cada intervenció estarà dinamitzada per personal especialitzat.Les intervencions van començar la setmana passada i es faran un cop al mes, fins al juny, amb l'excepció dels mesos de desembre i febrer. L'horari serà els dimecres de 10.30h a 13.30h i de 17h a 19h, una setmana a cada campus. A la vegada, durant tot el curs, s'anirà actualitzant les cartelleres de les universitats i laamb informació d'interès juvenil.