L'hort és de totes promou l'ocupació juvenil a Sallent a través de l'horticultura

En el marc del programade, aquest mes d'octubre s'ha engegat el projecteamb la finalitat de promoure la formació i l'ocupació juvenil del municipi a través de l'Durant els primers anys d'implantació del programa Turn On, que va néixer el 2016, el nucli central de la formació va ser la rehabilitació d'un edifici municipal en desús que va acabar convertint-se en, el nou equipament juvenil. Aquesta obra va permetre als joves aprendre diferents tasques com ara, alhora que es reconstruïa l'espai per poder-li donar ús juvenil.Amb La Kseta acabada, el projecte Turn On es va haver de reinventar per buscar noves maneres de donar eines als joves participants per tal d'aconseguir feina i tenir un futur millor dins del. A més, a causa de l'alta demanda de peticions, es va estudiar que aquesta oportunitat s'ampliés per tal que no tingués límit d'edat.A partir d'aquest objectiu, es va promoure el nou projecte L'hort és de totes, en el qual es van destinar unsa l'horticultura. Inicialment, la intervenció es va centrar en que els participants rebessin una formació al mateix temps que realitzaven pràctiques, i això els permetés adquirir coneixements per. Un cop es va disposar de l'espai, calia donar una nova orientació a la iniciativa per tal que esdevingués un benefici per a la població.Tenint en compte que l'hort és unamolt útil per treballar conceptes, hàbits, valors, actituds i procediments, el consistori va proposar fer de L'hort és de totes un espai per a l'on desenvolupar activitats per a tots els públics.És per això que, amb aquest propòsit, el passat mes d'octubre es va impulsar l'inici del nou projecte amb la participació d'un grup de deu persones de Sallent, els quals seguiran unper a la millora de la seva ocupació. En el programa també hi participa un grup de voluntaris que donarà suport al seu treball diari, juntament amb l'equip de coordinació del programa i l'assessorLa coordinació del projecte anirà a càrrec del servei d'ocupació i de, cooperativa de treball i d'iniciativa social que aporta el personal formatiu.