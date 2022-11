El polígon de Bufalvent de Manresa crea la primera comunitat energètica empresarial de l'Estat

"Pels diners d'estalvi, però també per no dependre dels recursos fòssils"

L'alcalde Marc Aloy i el president empresarial Bernat Ladrón de Guevara Foto: Pere Fontanals

Ho han tornat a fer. Com el seu dia amb lao amb el desplegament de la. Les empreses deldetornen a ser pioneres. Aquesta vegada en la creació de la primeradel país i de l'Estat que, a més, es constitueix en format de, amb el nom de. Aquest dimecres, 31 empreses del polígon han signat la constitució de la cooperativa, "però n'arribaran més", ha avisat el president dels empresaris de Bufalvent,Un polígon. Aquest és l'objectiu a llarg termini de l'de Manresa. De moment, aquest dimecres han presentat el primer pas: la creació d'una comunitat energètica empresarial que, segons asseguren, és la primera de l'Estat. La nova cooperativai donarà servei, a partir del primer trimestre de l'any que ve, a la trentena d'empreses que en formen part. El president de l'associació d'empresaris de Bufalvent ha explicat que l'ha estat decisiu. D'entrada, calculen que s'estalviaran un 20% de la factura, tot i que, inicialment, no podran cobrir tota la demanda energètica de les empreses i continuaran lligats, en part, a les subministradores.L'objectiu final de Manresa Il·lumina és el d'aportar serveis per a laals seus socis, que podrà ser qualsevol empresa del polígon de Bufalvent, però també dede Manresa. La cooperativa no té ànim de lucre i. Les instal·lacions esde les empreses sòcies, però l'energia generada es compartirà entre totes elles segons els seus consums. Les instal·lacions seran propietat de la comunitat, que s'encarregarà de construir, mantenir i gestionar les pròpies estructures i l'energia que produeixin.La signatura de la constitució de Manresa Il·lumina ha tingut lloc aquest dimecres a la seu de l'Associació d'Empresaris del Polígon de Bufalvent i posteriorment ha estat presentada publicament per l'alcalde de Manresa,, i el president de l'associació empresarial, Bernat Ladrón de Guevara. A l'acte hi han assistit representants de les empreses constituents i, també, el regidor de Ciutat Verda,, i la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats,Els estudis inicials que es van fer apuntaven a una inversió inicial d'1,3 milions d'euros per construirper donar servei a un total de disset empreses. L'èxit de la crida empresarial a constituir la cooperativa ha fet que el projecte, ja d'inici,fins a 31 empreses i "l'interès de moltes més per entrar-hi". Per això, el projecte previst inicialment es reformularà perLa inversió inicial es cobrirà amb l'en un 90% del total, i l'altre 10% es cobrirà ambproporcionals al consum que tinguin estimat. Els socis pagaran l'energia solar consumida a un preu unfins a l', que es calcula que serà d'entre 5 i 7 anys. A partir de llavors, els socis continuaran pagant l'energia solar, però a un. Els socis que aportin coberta per a les instal·lacions solars, rebran una compensació per aquesta ocupació.Manresa Il·lumina preveu tenir el projecte definitiu a inicis del 2023 i que ja pugui. Els projectes no finalitzaran aquí, però. La cooperativa preveu engegar a curt termini projectes d'a través d'una, l'energia renovable provinent dels boscos del Bages o laper cobrir la demanda que les instal·lacions solars no puguin cobrir."L'encariment del preu de l'energia per part de les empreses subministradores ha estat determinant per a l'de la creació d'aquesta comunitat energètica", ha explicat Aloy en la seva intervenció. "El polígon s'organitza davant d'aquestes, però no només ho fa per l'estalvi de diners que significa, sinó que també per no dependre del consum de, limitats i contaminants", ha completat. "El nostre objectiu és arribar a ser un autèntic", ha apuntat Ladrón de Guevara, "tot i que no podem fer una previsió de quan arribarem a assolir aquest objectiu".En aquest sentit, el polígon, que allotja 260 empreses actualment, hereva el projecte d', iniciat el 2016 per l'i l'amb el suport econòmic de lai la col·laboració de l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial de Bufalvent i la. Posteriorment s'hi va afegir el Consell comarcal del Bages i més darrerament els ajuntaments de Sallent i Sant Fruitós de Bages.Al 2020 es va iniciar el servei decom a part del servei de simbiosi industrial al polígon per assistir als empresaris i decidir sobre l'estalvi de despesa en consums energètics. Així, es va encarregar a l'empresa Simbiosy una diagnosi dela les cobertes de tot el polígon de Bufalvent i es van estudiar els consums de les empreses.L'estudi va permetre detectar la possibilitat de compartir energia amb empreses amb molta coberta i poc consum que podrien instal·lar energia solar per cobrir els consums d'altres empreses amb molt consum, però amb menys superfície de coberta. En l'estudi es va observar que en un futurdel polígon.A partir d'aquí, l'any passat l'Ajuntament de Manresa va sol·licitar a la Diputació de Barcelona el recurs, per posar les bases per a la creació d'una comunitat energètica a Bufalvent.Es va realitzar un estudi tècnic i jurídic per valorar la viabilitat d'una comunitat energètica al polígon, que va permetre idear una cooperativa, "facilita molt més les coses", on les empreses s'estableixen com a socis fundadors i l'associació empresarial i l'Ajuntament com a socis col·laboradors.Cal tenir en compte que a mitjans d'octubre, l' Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa van anunciar la conversió d'aquesta última en empresa energètica pública assumint, d'inici, l'encàrrec municipal de realitzar un estudi per aprofitar les cobertes dels equipaments per fer-los el màxim d'autònoms possibles en qüestió energètica.