Oberta la presentació de propostes per a la setena edició del Premi Séquia

Guardonats en les diferents convocatòries

Lai lahan convocat la setena edició del Premi Séquia. Elva néixer amb l'objectiu de reconèixer persones i institucions que donen continuïtat a l'dels impulsors de lade Manresa i vol posar de relleu la importància de l'actitud positiva i proactiva per resoldre i superar situacions adverses.La convocatòria inclou dues modalitats,, per premiar les millors candidatures que representin valors com l'enginy, la capacitat de diàleg, el treball en equip, l'esforç i la fermesa davant l'adversitat per defensarper al futur de la ciutat.Les propostes i candidatures per a la sisena edició del premi s'han de presentara la Fundació Universitària del Bages a l'adreça-e festesdelallum@umanresa.cat . Les bases de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web d'UManresa-FUB.Entre els requisits que han de tenir els candidats és que siguin de, hi visquin o hi tinguin alguna vinculació significativa. El jurat tindrà en compte de manera especial persones o institucions que actuen des de l'anonimat o que són poc conegudes. Les candidatures poden ser presentades pero proposades per membres del jurat, que estarà format per un representant de la Fundació Universitària del Bages, un de l', un de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, un de l'i un del, com a entitat administradora de la2023.En la passada edició, el premi va ser per a l'historiador i divulgador manresà,, en la categoria individual i per a l', en la col·lectiva. En la seva primera edició, el guardó es va concedir a la cooperativai al dinamitzador sociocultural, a títol pòstum; en la segona, al metge i investigadori a la; en la tercera, a l'empresarii a la; en la quarta a la promotora de la Francophonie a Manresa,, i a l', formació i serveis socioculturals, i en la cinquena per als moviments informals i autogestionats que van ajudar en temps deen la categoria col·lectiva i per a, directora de Càritas, en la categoria individual.