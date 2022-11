La segona sortida d'Òmnium al Moianès resseguirà la riera de Fontscalents

per Redacció,

Aquest dissabte, 5 de novembre,organitza la seva segona sortida al Moianès per fer una caminada de 5-6 km seguint la), que es preveu que tingui una durada de 5 hores.Lescal fer-les a bages@omnium.cat o a l'Espai Òmnium. L'activitat no és adequada per a persones amb mobilitat reduïda. Es recomana portar calçat còmode.Durant el recorregut es visitaran els, eli el. El preu de la visita als pous de la Ginebreda és de 3 euros i el desplaçament es farà en vehicles particulars.El lloc de trobada serà davant de l', de Manresa, a les 9 del matí, amb cotxes particulars.