Bruno Oro serà aquest divendres al Kursaal amb el monòleg «Sí o no?»

La sala gran delacollirà aquest divendres, 4 de novembre a les 8 del vespre, Sí o no? de, un monòleg còmic, dirigit per, que parla sobre l'art de perdre's, en vies d'extinció en un món amb pressa que només busca l'eficàcia, i en el qual Googlemaps ens marca el camí, Spotify ens diu què escoltar, i Tinder qui ens pot agradar.Bruno Oro s'anirà perdent mentre ens intenta explicar una anècdota real que li va passar en el seu primer viatge a, i que il·lustra perfectament la seva nostàlgia per aquells temps en els quals ens permetíem improvisar.Es tracta d'unai amb tocs emotius, que fan que aquest espectacle no sigui el clàssic stand up. El seu objectiu és omplir de rialles la platea, però també llançar una pregunta al públic, perquè cadascú decideixi si està disposat a deixar-se portar per l'aventura de la vida: sí o no? Solució: sí o no.Lesper veure Sí o no? de Bruno Oro tenen un preu de 20 euros (18 euros per a majors de 65 anys i carnet del Galliner i 15 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet