La manresana Alba Oms és la nova delegada de Salut a la Catalunya Central

Elde laha nomenat la manresanacom a nova delegada de la Conselleria de Salut i gerent de la, delOms és diplomada en Ciències Empresarials per la. D'entre la seva formació especialitzada, és diplomada en Serveis Integrats de Salut per(2009) i en Direcció d'Organitzacions Sanitàries per ESADE (2015); Màster en Desenvolupament Organitzatiu peri Màster en Metodologia de la simulació aplicada a la formació de professionals de Ciències de la Salut i Socials per(2019). Actualment és Doctorant per la UVic-UCC.Pel que fa a la seva trajectòria professional, des del gener d'aquest any ha estat en l'equip d'dintre de ladel Departament de Salut. Anteriorment, entre el 1990 i el 2020 va assumir diferents funcions de responsabilitat directiva a la fundació d'atenció intermèdia, essent la seva gerent durant cinc anys. Amb la pandèmia va ser també delegada del conseller en l'àmbit residencial de la Regió Sanitària Catalunya Central, càrrec que va deixar en accedir aal Servei Català de la Salut (2020-2021).Oms agafa el relleu d', que continuarà al capdavant de la Sub-direcció Regional de l'Agència de Salut Pública, a la Catalunya Central.