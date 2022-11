L'obra de teatre musical «Barcelona 24h» farà parada a Sant Fruitós de Bages

Barcelona 24h, el musical deamb els arranjaments de, arribarà aldeaquest dissabte a les 8 del vespre.Sota la direcció de, l'espectacle segueix la vida de quatre joves que es creuaran, s'enfrontaran i s'enamoraran a la ciutat de Barcelona. Una fotògrafa que ho ha deixat amb la seva parella coincideix a l'Apolo amb un noi romàntic obsessionat amb les pelis del Hugh Grant. Una pija de Sarrià decideix independitzar-se i buscar pis per sota de la Diagonal, mentre un noi ambiciós que només pensa en la feina decideix fer una pausa per comprar un Kinder Bueno al paki 24H de sota l'oficina. Cap d'ells pot imaginar-se que, ni que sigui per un instant, tot serà possible en aquesta ciutat.El repartiment està format perLes entrades es poden comprar anticipadament a 10 euros a aquest enllaç