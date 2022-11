David Fernández i Lu Roi musicaran la poesia d'Erri de Luca a Castellnou, divendres

per Redacció,

En l'obra sempre compromesa d'(Nàpols, 1950) hi conflueixen temes com la lluita, els ideals, l'amistat, l'amor i la muntanya. Novel·les com Impossible, La natura exposada, Tras las huellas de Nive, El peso de la mariposa, entre d'altres, expressen el seu respecte i estima a la natura que inspira grans reflexions sobre la condició humana.De la ma deentrarà en aquest univers de pensament, natura, ecologia i reivindicació que es vestirà també amb la seva poesia més significativa acompanyat de l'embolcall de la música deEs tracta d'una nova proposta dei l'dins del cicle 2001, el paisatge que som que es podrà gaudir el divendres 4 de novembre a 2/4 de 8 de la tarda alde Castellnou de Bages.