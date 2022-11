Arriba la quarta edició del Comerç al carrer de Sant Fruitós de Bages

El proper dissabte 5 de novembre, l', amb el suport de l'Ajuntament, ha organitzat la quarta edició de festa delque començarà a 2/4 de 10 del matí i s'allargarà fins a 2/4 de 2 del migdia.Els establiments participants exposaran els seus productes a les portes de cada botiga i oferiran els seus millors productes ambEls clients que comprin als establiments adherits rebran tiquets gratuïts per poder recollir unaa la plaça de la Vila.En aquesta quarta edició, s'ha organitzat elEndreça el comerç de Sant Fruitós, una iniciativa on els participants hauran de trobar els productes que no encaixen en cadascun dels establiments. A través d'una butlleta que es podrà recollir en cadascuna de les botigues caldrà marcar totes les incidències que es trobin i portar la butlleta plena a la plaça de la Vila on se'ls farà entrega d'un premi sorpresa emmarcat en elDurant tot el matí laanimarà carrers del municipi.