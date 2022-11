Sant Feliu Sasserra rep milers de visitants per la Fira de les Bruixes

Els aparcaments que l'organització de la XXIIIhavia habilitat en camps llaurats al voltant deltenien més de mil vehicles abans d'arribar al migdia, una saturació que es vivia als carrers del poble, on s'hi feia difícil caminar i badar de tanta gent que hi havia.El retorn de la tradicional memòria de les bruixes al Lluçanès, al Bages i a la Catalunya Central ha tornat a ser un èxit de visitants. Lesd'articles relacionats amb la fira, d'artesania, de tèxtil i d'alimentació no han deixat de servir la gent que, a banda de mirar, també comprava. Un dels punts de més èxit ha estat el carrer de lesDurant tota la jornada, Sant Feliu Sasserra s'ha endinsat en el record pròxim de la història de les bruixes, de com se sacrificaven dones acusant-les de bruixeria, amb recreacions, actuacions i unque no ha deixat de rebre visitants.Diferents escenes, algunes difícils de seguir per l'enorme nombre de visitants, han anat recreant diferents episodis viscuts al poble a l'entorn de la bruixeria fins a arribar al