Sant Fruitós de Bages es reivindicarà divendres com a terra d'artistes

El proper divendres 4 de novembre, el col·lectiuposarà en valor la vitalitat artística de, tot reivindicant el llegat artístic d'alguns dels seus creadors més il·lustres.Dins de les activitats paral·leles a l'entorn de l'exposició Grup 13: amistat, vocació, tradició, la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages acollirà una xerrada titulada Sant Fruitós de Bages, terra d'artistes, una conferència, en format de taula rodona, que serà impartida per cinc membres delGREHVAT.0, coordinats pel professor de l'Institut cal Gravat,Plegats, miraran de fer cinc cèntims sobre alguns dels artistes santfruitosencs més representatius del municipi en el transcurs del passat segle XX, aturant-se a glossar-ne la biografia artística d'alguns d'ells. Entre els més coneguts, hi destaquen noms com, junt amb d'altres de més oblidats com. Així mateix, també es parlarà de l'únic representant santfruitosenc del, com també dels esdeveniments artístics més rellevants que ha impulsat el municipi, com el, un dels més històrics d'Espanya, o les jornades d', impulsades per laa la urbanització de Pineda de Bages.Aquesta conferència coral vol posar en valor com Sant Fruitós de Bages ha estat un municipi fecund en talent creatiu i, alhora, generós com a terra d'acollida d'artistes, d'ençà del passat segle XX. Una realitat que es donarà a conèixer a partir de les recerques realitzades les darreres setmanes pel grup de treball del col·lectiu GREHVAT.0, integrat peri Ovidi Cobacho.L'acte tindrà lloc el divendres 4 de novembre, a les 7 de la tarda, i és obert tothom. Al seu torn, podrà visitar-se l'sobre el Grup 13 a les mateixes instal·lacions, una mostra que romandrà a la biblioteca santfruitosenca fins als proper 12 de novembre.