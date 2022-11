Micromecenatge per donar suport al Baxi Manresa a Fuenlabrada després del cataclisme contra el Breogan

per Redacció,

Ladelha engegat un micromecenatge per llogar un autobús amb el qual anar dissabte aa animar l'equip després del cataclisme viscut la darrera jornada contra el Breogan al Nou Congost El lloguer del bus costa 2.500 euros i davant la impossibilitat d'omplir el bus amb tan poc temps, han engegat una campanya de suport a través deal 722 653 337, amb la finalitat de recollir aportacions a partir d'1 euro.La Grada d'Animació explica que en cas de no complir l'objectiu, amb els diners obtinguts comprarani el sortejaran entre els mecenes. Qui més enllà de fer una aportació,fins a Fuenlabrada, cal que contacti amb la Grada d'Animació per saber-ne el preu.