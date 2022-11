L'artista manresana Sara Villarta Rodó exposarà «Paisatges urbans» a l'Espai Plana de l'Om

La manresanaexposarà a partir de dijous la seva proposta Paisatges urbans a l'deen el marc del programade la(TAVCC). La seva inauguració tindrà lloc el mateix 3 de novembre a les 6 de la tarda i comptarà amb la presència de l'artista, els organitzadors i la representació de l'Ajuntament de Manresa. L'exposició es podrà visitar del 3 al 27 de novembre a Manresa i del 3 al 22 de desembre viatjarà fins adeLa proposta Paisatges urbans ha estat seleccionada en l'edició 2022 del programa Contemporanis dedicat alsdel territori. Aquest cicle està organitzat de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central.Sara Villarta Rodó és una artista manresana, llicenciada en Comunicació audiovisual i Multimèdia per l'ERAM, centre adscrit a la. Té formació paral·lela en diferents disciplines artístiques, des de la fotografia fins a la pintura, i ha presentat els seus treballs en diferents exposicions individuals i col·lectives.Els seu treball enes desenvolupa al mateix temps que en altres camps de les, concretament amb el circ. Actualment, és professora de l'Associació de Circi està en creació del seu primer espectacle.Paisatges urbans és un projecte d'que busca transformar les parets de les ciutats en paisatges imaginaris. La paret passa a tenir la dimensió d'un enorme paisatge en el moment que s'hi inclou la figura humana que camina per aquest nou indret.Aquestesen diferents punts de les ciutats acaben convertint-se en un autoretrat, sent l'artista qui camina perduda entre carrers folrats de formigó. El projecte busca la reflexió sobre el mirar com a. Mirar de manera conscient, atenta, amb intenció, inquietud. Mirar el voltant, l'entorn quotidià, per a poder gaudir dels detalls que s'escapen entre les presses i preocupacions.La finalitat principal que busca l'artista és convidar l'espectador a reflexionar sobre com observa l'i a endinsar-lo en l'imaginari dels paisatges urbans. L'objectiu procedimental és seguira les parets de les ciutats i, a més, ha creat unque recull en un sol punt tots els paisatges que es troben a quilòmetres de distància.D'aquesta manera, es presenta dins l'exposició un llibre que serveix com aefímera de les parets. Com a objectiu ètic pretén reivindicar les parets de les ciutats com a públiques ique abans no en tenien. Portar aquest projecte d'art urbà a una sala d'exposicions dota d'un nou llenguatge el projecte.El recorregut per la sala convida l'espectador a veure les parets des d'una altra perspectiva i, alhora, a gaudir dels. El llibre aporta riquesa i complementa les obres. Conté imatges del procés i les localitzacions dels paisatges.