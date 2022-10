A judici dos homes acusats d'agressió sexual continuada a una nena de Manresa quan tenia entre 6 i 8 anys

Lademana dues condemnes deper a dos homes per dosa menor de tretze anys per uns fets que van passar a Manresa entre els anys 2008 i 2010 quan. El judici se celebrarà el proper 9 de novembre a l'. Tot i que el judici se celebrarà de forma conjunta als dos acusats, els fets coincideixen en el tems però són independents entre ells.Segons l'escrit de l'acusació, els fets van passar entre 2008 i 2010, quan la víctima tenia entre 6 i 8 anys i vivia aamb els seus pares biològics. Un dels acusats erai tenia bona relació amb els seus pares. Amb motiu d'això, en moltes ocasions la nena anava al seu domicili perquè els seus. Segons l'escrit, l'acusat aprofitava aquestes visites per cometre lesL'altre acusat, també veí de la víctima i amic dels seus pares, s'emportava sovint, aprofitant aquestes circumstàncies per practicar amb ella diversos actes de naturalesa sexual, utilitzant la força física per sotmetre la nena i forçar-la a portar a terme les pràctiques sexuals.Fruit d'aquestes agressions, la nena va desenvolupar unque s'ha mantingut present fins a l'actualitat, quan la víctima ja té prop de vint anys.Per tot plegat, la Fiscalia demana una condemna de 15 anys de presó per cadascun dels acusats i una, també cadascun d'ells. També demana una ordre d'allunyament a la víctima a 1.000 metres durant 20 anys, a més de no poder-se comunicar amb ella de cap manera.