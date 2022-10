Montserrat Pedreira i Beatriz Fagundo, d'UManresa, publiquen «Diàlegs entre educació i neurociència»

Montserrat Pedreira

Beatriz Fagundo

Lad'Educació Infantil d'Ui mestra,, i lai docent col·laboradora d'UManresa,han publicat Diàlegs entre educació i neurociència (EUMO) un assaig que pretén generar sinergies entre les dues disciplines que resultin útils tant a educadors com a neurocientífics per comprendre millor com aprenen i es desenvolupen els alumnes. El llibre es presentarà el dia 3 de novembre, a les 6 de la tarda, a laDiàlegs entre educació i neurociència s'organitza en nou capítols, centrats en algunes de les característiques que ens defineixen com a persones, com ara la capacitat relacional, la construcció del coneixement, l'experimentació, la curiositat, la captació d'informació, la conversa o el joc. Cada capítol s'inicia amb l'explicació d'una activitat realitzada ende la UManresa, on treballen les autores, i continua amb les reflexions que aquesta experiència suscita en la mestra, Pedreira, i en la neurocientífica, Fagundo."No espereu trobar-hi solucions, ̶adverteixen les autores als lectors ̶ no seria sensat esperar que la neurociència ens digués què cal fer amb els infants, però sí que ha d'ajudar a entendre com aprenen, com afronten la vida, com reaccionen, com creixen". La neurociència permeten qüestions com entendre la diversitat més enllà del físic, les creences o les preferències, el nexe entre l'afany de coneixement, l'experimentació i la capacitat de destriar i classificar la informació, la necessitat de comunicar-nos amb altres membres de la comunitat, el lloc que ocupa el joc en el desenvolupament, la importància d'estar connectats amb la natura o les implicacions d'utilitzar les pantalles constantment.Més enllà de l'intercanvi d'impressions, Fagundo i Pedreira es proposen donarper plantejar propostes que fomentin la motivació i la creativitat en els alumnes i que propiciïn relacions cooperatives i positives entre ells per facilitar el seu desenvolupament cognitiu, emocional i social. Diàlegs entre educació i neurociència és un assaig adreçat a educadors que busquen fonamentar científicament les decisions que prenen dins l'aula a partir del seu criteri professional.Doctora en educació, mestra d'educació infantil i primària a l'escola pública durant prop de 20 anys, formadora de mestres en l'àmbit de la didàctica de la ciència i creadora dels espais deper a les primeres edats: Niu de ciència (Museu de Ciències Naturals de Barcelona), Lab 0_6 (Facultat de Ciències Socials de Manresa) i Explora 0-6 (Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya). Actualment dirigeix el Grau en Mestre d'Educació Infantil a la Facultat de Ciències Socials de Manresa (UVic-Universitat Central de Catalunya).Doctora en Neurociència Cognitiva, neuropsicòloga clínica i acreditada com a experta en neuropsicologia (COPC). La Dra. Fagundo és una apassionada de l'estudi del cervell i ha dedicat els últims 25 anys a entendre les. Ha desenvolupat una intensa activitat docent i investigadora que s'ha traduït en la publicació de articles científics, capítols de llibres, direcció de tesis doctorals, i va ésser guardonada l'any 2014 amb el Award Cost Action Scientific Meeting and Training School de la European Cooperation in Science and Technology; el 2013 amb el Early Career Investigator Award de la Academy for Eating Disorders i des de l'any 2019 forma part del Comitè d'Experts Digital Media and Human Well-Being, creat per la Comissió Europea per a l'estudi dels efectes de les noves tecnologies al cervell.