Manresa acull l'assemblea general de la xarxa europea de ciutats mitjanes Eurotowns

Del 2 al 4 de novembre,acollirà l'assemblea general anual d', la xarxa ded'entre 50.000 i 250.000 habitants, destinada a impulsar l'intercanvi de pràctiques i coneixements, així com fer més presents aquestes ciutats, i tenir una veu més forta a les institucions de lai als processos de presa de decisions, amb l'objectiu final d'aconseguir ciutats més sostenibles, inclusives, pròsperes i pacífiques.L'Assemblea General tindrà una durada de dos dies i s'espera que hi assisteixin, amb l'objectiu d'acordar les prioritats, el pla de treball i el pressupost de la xarxa de cara al 2023. També es revisarà la feina feta pels diferents Grups de Treball de la xarxa, i s'informarà de les futures accions previstes per cadascun dels grups.La trobada també inclourà, el dijous 3 de novembre a la tarda, la reunió del(SPG) d'Eurotowns, que agrupa els representants polítics de les ciutats membres. En el marc de l'esdeveniment, tindrà lloc una sessió inspiradora sobre com les ciutats, especialment les de mitjana dimensió, poden afrontar els nous reptes globals i locals mitjançant l'ús d'eines més efectives, eficients i democràtiques.La sessió Eines clau per als reptes clau de les ciutats és oberta a representants polítics i tècnics de les ciutats adherides, així com a representants dels municipis de la demarcació de Barcelona i experts, i comptarà amb la presència d'un representant de l'de la Diputació de Barcelona.Durant aquesta sessió, tres ponents debatran sobre una sèrie d'eines clau per transformar la gestió a les ciutats mitjanes. L'objectiu és fer front al clima global, l'energia i la crisi econòmica, mantenint l'accent en el, l', lai el, arquitecte, consultor de Paisaje Transversal i representant delespanyol, moderarà tota la sessió., president d'Eurotowns, introduirà el tema tot parlant de la importància, per a les ciutats mitjanes, de triar les eines adequades per desenvolupar les seves polítiques, obrint el debat posterior, que se centrarà en:- L'estratègia de ciutat: dels objectius globals als objectius locals, a càrrec de Jon Aguirre:- Governança, aliances i implicació ciutadana, a càrrec d'un expert de CGLU (per confirmar):- Mesurar el progrés i prendre bones decisions mitjançant el seguiment i l'avaluació, a càrrec de Mireia Borrell, analista en cap d'Ivàlua, Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques., regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, clourà la sessió.