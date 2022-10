Jornada negra per als equips absoluts de l'AE Vòlei Manresa

Els dos primers equips de l'han viscut una jornada negra aquest cap de setmana. L'equip masculí es va enfrontar a unmolt superior que el va despatxar en tres sets. Les noies, que tenien un cap de setmana dur amb dos partits, van perdre dissabte per 0 sets a 3 contra unque va fer un partit excel·lent. L'encontre va ser molt igualat fins que les santboianes van remuntar un segon set que Manresa creia que tenia sentenciat. El diumenge només va afegir sal a la ferida, amb elque també va guanyar per 0 a 3 a l'equip del Bages a casa seva.El femení del, per la seva part, va tornar a perdre, en aquesta ocasió contra el Vòlei Rubí, però va guanyar el seu primer set de la temporada per finalitzar 1-3.