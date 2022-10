Santpedor aposta per una aplicació mòbil per promocionar i dinamitzar el comerç local

L', amb la col·laboració de la, han presentat l'aplicació mòbil, una plataforma de la Diputació de Barcelona que vol aportar eines digitals al petit comerç per fer-lo més competitiu.L'app és totalment gratuïta i ja s'hi poden trobar comerços i serveis de Santpedor. L'aplicació està disponible per a IOS Android i només cal descarregar-la, registrar-se i iniciar sessió de manera fàcil i segura. Entre les principals funcionalitats de l'aplicació, hi ha la de cercar comerços propers, comunicar-se amb ells a través del xat, conèixer promocions, productes i novetats o demanar cita prèvia, entre d'altres.Amb el lema El comerç de Santpedor, a la teva butxaca, la iniciativa vol promocionar i dinamitzar el comerç local i fer arribar la digitalització al sector. L'alcalde i regidor de promoció econòmica,, explica que "el projecte respon a l'objectiu compartit amb els comerciants de promocionar i dinamitzar el comerç local i alhora explorar noves vies per al seu desenvolupament".