Manresa acollirà el primer Congrés d'Economies Comunitàries per pensar respostes col·lectives en temps de crisi

Els propers divendres i dissabte, 4 i 5 de novembre, se celebrarà ael primer Congrés d'Economies Comunitàries , un espai que aplegarà experiències de referència, d'àmbit nacional o internacional, de països com Veneçuela, Uruguai, Argentina o França, que demostren que les respostes col·lectives basades en elo l'són les més resilients i sostenibles per al futur que vindrà.El programa de la jornada abordarà temes com la necessitat deper a la sostenibilitat, la reconfiguració dels espais de suport mutu en el context actual i futur, la, les cures i l'o l'acció climàtica i l'autodefensa contra les energètiques.El programa comptarà amb veus com la de l'advocada i lluitadora andalusa, el pensador uruguaià, representants del, la, l'(Argentina), la, l'o les cuidadores i treballadores de la llar organitzades aA més de lesparal·lels, hi haurà dinar a preu popular i una cercavila pels carrers del Barri Antic de Manresa, amb una representació de diverses brass bands de la ciutat navarresa d'El Congrés, que tindrà lloc a lai a l', està organitzat per la, un projecte que es va posar en marxa durant el primer trimestre de 2022 per quatre cooperatives de la ciutat,, i per l', amb el finançament de la Direcció General d'del departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.La Comunalitat de Manresa és un espai que treballa per enfortir la xarxa socio-econòmica de proximitat que ja trobem a la ciutat, però també, per impulsar noves iniciatives des de l'i laentre el teixit veïnal, comercial i d'altres projectes col·lectius, com per exemple, les xarxes veïnals o de suport mutu, casals o ateneus populars, associacions de comerciants, grups de consum agroecològic, grups de criança, etc.En total s'han posat en marxa 22 comunalitats diferents a Catalunya.