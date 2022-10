Manresa organitza les jornades Binomi Salut-Cultura, una recepta per la cohesió social

En el marc de la programació de la 2a edició projecte, l'Auditori Plana de l'Om de Manresa acollirà el dijous, 3 de novembre, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, les Jornades matinals, una iniciativa que vincula cultura, salut i inclusió social i presenta experiències i bones pràctiques al territori.Les jornades estan dirigides a, professionals dels àmbits de la, de lai, en general, a totes les persones interessades en iniciatives culturals per a la cura de laamb inicis de demència o afectacions a la salut mental.Es pot trobar el programa complet de les jornades a aquest enllaç . Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a aquest altre enllaç o a les taquilles del Kursaal, de dimarts a diumenge, d'11 a 13 h i de 18 a 20 h.CulturaMent és un projecte impulsat per la regidoria de Cultura, que es treballa transversalment amb les regidories d'Inclusió Social, Gent Gran i Ciutat Saludable de l'i amb el suport de la. El seu objectiu és contribuir en la millora de la salut de les persones grans amb inicis de. El projecte entén la cultura com a eina de transformació social, de benestar personal i una aliada per la millora de la salut mental de les persones grans.