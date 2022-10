El ple de Sant Joan de Vilatorrada aprova una moció de l'ACM de suport al municipalisme

El grup d'va presentar en el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada del passat dijous una moció d'. basada en un document redactat per l'(ACM).La moció en qüestió insta al Govern de la Generalitat a que impulsi de manera urgent la, amb l'objectiu que s'atorgui "les ajudes necessàries a les administracions locals, les més properes a la ciutadania", va assegurar, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada.Alternativa per Sant Joan defensa que les administracions locals han hagut de pal·liar els efectes de lai la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia i agreujada per la, que ha derivat en un augment de preus massiu.Una de les propostes que consta a la moció és aplicar l'a tots els punts de subministrament d'energia dels ens locals de Catalunya i la resta de l'Estat (tal com ja s'aplica actualment als punts amb potencia contractada de fins a 10KW). "Els preus actuals són desorbitats i els ajuntaments abans anàvem fent però cada vegada és més complicat assumir els costos si no tenim les ajudes necessàries per part de la Generalitat i de l'Estat", ha afirmat, portaveu del grup municipal d'Alternativa per Sant Joan.També cal remarcar que un dels acords de la moció és compensar la pèrdua d'ingressos que estan patint els ens locals per l', conegut com a, després de les sentències del Tribunal Constitucional.La tasca dels càrrecstambé es té en compte en la moció, instant al governs nacionals i estatals a dignificar la seva tasca, impulsant aspectes com la formació, la capacitació, els drets retributius i laborals o la protecció jurídica entre altres, per a dotar de suport, reconeixement i recursos als electes locals.Finalment, la moció ha estat aprovada per ple amb els vots a favor d'Alternativa per Sant Joan ii les abstencions del PSC, Esquerra Republicana, Compromís amb Sant Joan i Ciutadans.