Quatre podis per als equips de l'Avinent Manresa al Campionat de Catalunya de Cros de clubs

per Redacció,

L'ha tingut una bona actuació alde clubs que s'ha disputat aaquest diumenge. Els equips del club manresà han pujat a l'esglaó més alt del podi en dues ocasions, els masculins sub18 i sub10, al segon esglaó amb el femení sub10, i al tercer esglaó amb el masculí sub12.El Català de clubs ha viscut unque ha afectat seriosament la convocatòria d'atletes adults, que es troba en plena càrrega de treballs i amb molta competició activa.El masculí sub18 ha tingut una destacadíssima actuació, amb, 9è,10è,, 14è,, 18è i, 27è.La formació sub10 masculina de l'Avinent que s ha penjat l'or ha estat format per, 2n,, 9è,, 24è i, 26è. El femení sub10 ha tingut els següents resultats:, 2a,, 9a,, 10a i, 17a. Finalment, el masculí sub12 estava format per, 10è,, 15è,, 18è i, 33è.L'Avinent Manresa també ha presentat equip al, que ha finalitzat novè amb Jana Manubens, 32a, Queralt Garcia, 45a, Anna Trulls, 63a i Elsa Carreras, 67; i al, que ha completat la competició com a onzenes, amb Marta Martínez, 43a, Lucia López, 50a, Mariona Sant, 51a i Estel Dalmases, 54a.A nivell individual, cal destacar la victòria en categoria absoluta de l'atleta de l'Avinent Manresa,, que s'ha imposat de forma notòria al guanyar amb un marge d'1'34" a la segona classificada, l'atleta vigatana Laia Andreu.