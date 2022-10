El CB Navàs Viscola encadena contra el Monbus Igualada la tercera victòria consecutiva (76-52)

per Pere Fontanals , Navàs, Catalunya |

Elha aconseguit aquest dissabte la seva tercera victòria consecutiva a laamb un partit molt solvent davant elper 24 de diferència, 76-52, i veuen com aquesta ratxa es reflecteix a la classificació del grup 2, on s'enfilen fins a la cEls navassencs han realitzat un partit molt complet des del primer moment amb diferències que no han superat la, 20-12 al final del primer quart i 30-25 al final del segon, però que s'ha disparat a la tornada dels vestidors.Amb un espectacular parcial al tercer quart de 28-6, els bagencs han esborrat de la pista qualsevol opció dels anoiencs, que, amb un triple i tres tirs lliures ja als instants finals. Al quart final la situació s'ha tornat a equilibrar, amb el CB Navàs Viscola gestionant el seu avantatge.Per part navassenca,han estat els jugadors més valorats a l'estadística, amb 12 punts i 8 rebots un, i 14 punts, 3 assistències i 4 faltes rebudes l'altre. També han destacatamb 9 punts i 7 rebots, iamb 9 punts i 5 rebots.El CB Navàs Víscola es desplaçarà el proper dissabte a jugar a Tarragona, que té un còmput de dues victòries i tres derrotes.